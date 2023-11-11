Hastane bahçesinde esrarengiz ölüm

İstanbul Ataşehir'de bir kadın, hastane otoparkındaki otomobilin yolcu koltuğunda ölü bulundu. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi otoparkında yol çalışması yapan işçiler, park halindeki 34 ZH 4755 plakalı otomobilde bir kadının emniyet kemeri takılı vaziyette uzun süredir hareketsiz olduğunu fark ederek, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini, cesedin yaklaşık 10 gündür araç içinde olduğunu belirledi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.