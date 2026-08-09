Hastane bahçesinde silahlı saldırı! Yaralanan küçük kız ambulans uçak ile Ankara’ya sevk edildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındığı öne sürülen bir şüpheli, sağlık kontrolü için getirildiği hastane bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda şüpheli yaşamını yitirirken, olay sırasında yaralanan küçük kız çocuğu ağır yaralandı. Bir gözünü kaybeden çocuğun diğer gözünün de tehlikede olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla gözaltına alınan Metin Albayrak, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Viranşehir Devlet Hastanesi'ne getirildi. Bu sırada acil servis önünde bulunan ve olayın mağduru olduğu öne sürülen kız çocuğunun babası ile erkek kardeşi, Metin Albayrak'a silahlı saldırıda bulundu.

Saldırıda Metin Albayrak ile hastanede bulunan küçük kız çocuğu, kurşunların isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Metin Albayrak doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan küçük kız çocuğunun bir gözünü kaybettiği, diğer gözünün ise ciddi tehlike altında olduğu öğrenildi. Durumu ağır olan çocuğun ileri tedavi için Ambulans Uçak ile Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Ambulans uçakla Ankara'ya gönderilen küçük kız çocuğunun, Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınması bekleniyor.