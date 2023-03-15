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Giriş Tarihi: 15.3.2023 10:01 Son Güncelleme: 15.3.2023 10:01

Hastane Çalışma Saatleri – Hastaneler Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Hastane çalışma saatleri yoğun olarak hastanelere ihtiyaç duyulmasından kaynaklı olarak merak edilir ve bilinmesi gereken bir bilgidir. O halde 2023 hastane çalışma saatleri nasıl olacak? Hastanelerin çalışma saatleri genel olarak aynıdır ve yıllar boyu hiç değişmez. O nedenle hafta içi hastane saat kaçta açılıyor? Sorusunun yanıtı da yıllar boyu aynı kalan ve değişmeyen bir bilgidir. Peki ya hafta sonu hastaneler açık mı?

Hastane Çalışma Saatleri – Hastaneler Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?

Hastane çalışma saatleri tamamen sağlıklı olsa bile her vatandaşın bilmesi gereken bilgiler arasında yer almaktadır. 2023 hastane çalışma saatleri ile geçmiş yıllardaki hastane çalışma saatleri arasında bir bilgi değişikliği söz konusu değildir fakat yine de vatandaşlardan hafta içi hastane saat kaçta kapanıyor? Şeklinde bir soru gelebilmektedir. İçerikte, bu ve bu gibi soruların yanında hastaneler kaçta açılıyor? Sorusuna da yanıt getirdik.

Hastane Çalışma Saatleri

Sağlık problemleri, çok eski zamanlardan bu yana kritik bir konu olmuş ve bunun sonucunda tıbbın ilerlemesiyle birlikte sağlık ihtiyacı belirli merkezlerden karşılanır olmuştur. Günümüzde karşılığı hastane olan tıbbi tedavi yerleri belli saat aralıklarında vatandaşlara hizmet vererek çok önemli bir hizmet vermektedirler.

Türkiye'nin her şehrinde birden fazla hastane ile de sağlık hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Vatandaşların sağlık hizmeti alabilmeleri için hastanelerden faydalanması ve bu hastanelerin de çalışma saatlerini bilmeleri gerekmektedir.

Hastaneler Saat Kaçta Açılıyor?

Devlet hastaneleri ülke genelinde saat 09.00'da hizmete başlayıp öğle tatiline dek kesintisiz çalışmaktadır. Randevu sistemiyle çalışan hastanelerde 12.30 ila 13.30 saatleri arasında doktor ve personeller için öğle molası vaktidir. 13.30'da tekrar görevlerinin başına geçen hastane çalışanları akşam 16.00'ya dek çalışıp mesailerini bitirmektedirler.

Hastaneler Hafta Sonu Açık mı?

Devlet hastanelerinde poliklinikler haftanın beş günü hizmet vermektedir. Cumartesi ve pazar günü poliklinikler açık olmasa bile hastanelerin acil servis bölümleri yedi gün yirmi dört saat boyunca vatandaşlara kesintisiz hizmet vermektedir.

Poliklinikler randevu aracılığıyla çalışmaktadır fakat acil servisler için vatandaşların herhangi bir randevu alma koşulu bulunmuyor. Kendinde ani bir rahatsızlık fark eden vatandaşlar devlet hastanelerinin acil servisinden hafta sonu da her saat yararlanabilmektedirler.

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Hastane Çalışma Saatleri – Hastaneler Saat Kaçta Açılıyor ve Kaçta Kapanıyor?
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