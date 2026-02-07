Haberler Yaşam Haberleri Hastane görevlisine “hastamın canını acıttın” diye saldırdı
Gaziantep’te bir hastayı röntgen çektirmeye götüren hastane personeli, tekerlekli sandalyedeki hastayı röntgen cihazına almak için yardım istediği hasta yakının saldırısına uğradı. “Hastamın canını acıttın” diyerek personele saldırarak darp eden şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesinde görevli Mehmet Uslu (50), röntgen çekilmesi gereken bir hastayı görüntüleme merkezine götürürken, hasta yürüyemediği için tekerlekli sandalye ile servise götürdü. Uslu, röntgen cihazına girmesi gereken hastayı ayağa kaldırmak isterken yardım istediği yakınının "Hasta kalkamaz, canı yanıyor" yanıtı aldı. Uslu, 19 yıldır bu işi yaptığını, hastayı nasıl kaldırıp indirmesi gerektiğini bildiğini söyleyince hasta yakının önce sözlü ardından da fiziki saldırısına uğradı. 25 yaşlarındaki saldırgan tarafından yere yıkılıp darp edilen Uslu, olayı gören servis görevlilerinin yardımıyla kurtulurken hastanede "Beyaz kod" verilmesi üzerine polis ekibi harekete geçerek saldırganı etkisiz hale getirdi.

Acil serviste tedavi edilen ve başına 4 dikiş atılan Uslu'nun şikayetçi olması üzerine saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

