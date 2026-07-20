Hastanede cenazeler karıştı! Aile başka cenazeyi yıkayıp defnetti: O detay gerçeği ortaya çıkardı!





"KARŞI AİLE; BABAMIN CENAZE NAMAZINI KILMIŞ "



Karşı ailenin babasının cenazesini yıkayıp cenaze namazını kıldırdıklarını söyleyen Servet Kırlangıç, "Olay babamızın cenazesini üniversite hastanesinden almak için gittiğimizde başladı. Bize verilen cenazede babamızın olmadığını fark ettik. Dün akşam saatlerinde babamın cenazesini, Erzin Devlet Hastanesi morgundan teslim aldık. Bu süreci hızlandıran yetkililere ve Şehit Özen Karakoluna teşekkür ederiz. Aslında bu olay buraya kadar gelmemeliydi. Görevli işini düzgün yapsaydı burada olmayacaktık. Bu olay olduğu için çok üzgünüm. Babamın cenazesini, sabah Serinyol Mahallesi Mezarlığı'na defnettik. Babamızın cenazesine kavuştuğumuz için biraz acımız dindi. Üniversite hastanesinin büyük bir ihmalinin olduğunu düşünüyorum. Bu sürecin olmasından üniversite hastanesi sorumludur. Bizden sonrakiler bu acıyı yaşamasınlar. Bizi arayıp Erzin Devlet Hastanesi'ne gidip cenazeyi aldık. Karşı aile babamın cenaze namazını kılmış, cenazeyi yıkamışlar ve defnetmişler. O esnada bile aile, cenazenin kendi babalarının olmadığını fark etmemişler. Bu nasıl bir şeydi anlamıyorum. Babalarını tanımıyorlar" dedi.