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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Hastanede dehşet

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Hastanede dehşet

İki grup arasındaki silahlı kavga, hastanede sürdü. Sedyedeki yaralıya iki el ateş eden Nurettin Turhan, “O öldü. Babamla ilgilen” diyerek doktoru tehdit etti

Konya Kadınhanı'ndaki eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Konya Caddesi'ndeki bir eğlence merkezinde iki grup arasında alacak- verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Bir anda silahlar çekildi, 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ağır yaralılar Şakir Öcal, Keramettin Turhan ve Musa Akdoğan ile hafif yaralı 3 kişi Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırıdan yara almadan kurtulan Nurettin Turhan, babası Keramettin Turhan'ın kaldırıldığı hastaneye giderek dehşet saçtı. Nurettin Turhan, ağır yaralı Şakir Öcal'ı, doktorlar müdahale ederken sedye üzerinde kafasına iki el ateş edip öldürdü. Daha sonra görevli erkek doktorun kafasına silah dayayarak, "O artık öldü, diğer yaralıları da bırak, sadece babamla ilgileneceksin" diyerek tehdit etti. Kafasına silah dayanan doktor, Keramettin Turhan'ı entübe ederek hayata döndürdü. Ancak baba Turhan, sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde öldü. Ağır yaralı Musa Akdoğan da kurtarılamadı. Hafif yaralı 3 kişi ile Nurettin Turhan gözaltına alındı.

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Hastanede dehşet
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