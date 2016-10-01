Hastanede doktora feci dayak

İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde önceki gün hasta yakını dehşeti yaşandı. İddiaya göre 24 Ağustos tarihinde mide fıtığı ameliyatı olan Fatma Türkyılmaz, öğürme şikayetiyle yeniden hastaneye gelince dikişlerin atma şüphesi nedeniyle ikinci kez ameliyata alındı. Prof. Dr. Metin Ertem'in yönettiği ameliyatın yardımcılığını ise Uzman Doktor E. H. yaptı. Hasta 28 Eylül tarihine kadar hastanede doktor kontrolünde kaldı. 28 Eylül Çarşamba günü taburcu edilen Fatma Türkyılmaz'ın ameliyatına yardım eden doktor tedavisi boyunca kendisine ayrıntılı bilgiler verdi.
ODASINDA SALDIRDI
Fatma Türkyılmaz taburcu edildikten bir gün sonra oğlu İsmail Türkyılmaz hastaneye gelerek Uzman Doktor E.H'nin odasına girdi. Özel görüşmek istediğini belirterek odada bulunan hemşireyi dışarı çıkartan Türkoğlu, bir anda doktora saldırdı. Tekmelemeye başlayan Türkyılmaz bu arada eline geçirdiği kalemi de doktora saplamaya çalıştı. Gürültü üzerine odaya giren hemşirenin bağırmasıyla salgırgan Türkyılmaz'a müdahale edildi. Türkyılmaz olay yerinden kaçarken diğer doktorlar
meslektaşlarına ilk müdahalede bulundu. Daha sonra çalıştığı hastanenin acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıya maruz kalan doktorun kafa, yüz, göz, sırt, ayak ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi yaralanmalar bulunduğu belirtildi.
NE OLDUĞUNU ANLAMADIM
Ne olduğunu anlamadan bir anda saldırıya uğradığını anlatan Uzman Doktor E. H. yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hasta yakını olduğunu belirterek odama girdi. O anda bana bir hasta ile ilgili tetkik gösteren hemşire hanımın odadan çıkmasını, özel konuşmak istediğini söyledi. Hemşire hanım bunun üzerine dışarı çıktı. Hiçbir tartışma içerisine girmeden, hiçbir şey sormadan, direkt bana saldırdı. İlk vurduğunda gözlüğüm kırıldı. Oturduğum koltuktan düştüm. Düştükten sonra beni tekmelemeye başladı. Sesleri duyan hemşire hanım koridordan geri döndü. Çığlık atınca, gürültüleri de duyan insanlar odadan içeriye girdi. Saldırgan İsmail Türkyılmaz, ayırmak isteyen insanlara uzak durun yanımda makine var diyerek tehditler savurdu" dedi. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
GÜNDE 30 SALDIRI YAŞANIYOR
Uzman Doktorun darp edilmesi meslek odaları ve doktorlar tarafından protesto edildi. İstanbul Tabip Odası ve SES Aksaray Şubesi tarafından Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde yapılan eyleme hekimler ve sağlık
çalışanları katıldı. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Haydar Durak"Hekimleri, sağlık çalışanlarını, sağlık alanında yaşanan tüm olumsuzlukların sebebi gibi gösteren, halkı hekimlere, sağlıkçılara kin beslemeye iten bir ortam yaratılıyor ne yazık ki" dedi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel de "Günde ortalama 30 sağlık çalışanı şiddete uğruyor" diye konuştu.