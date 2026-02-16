Haberler Yaşam Haberleri Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 16.02.2026 18:22

Hastanede güvenlik görevlisi odasından para ve ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Kırıkkale’de hastanede güvenlik görevlisinin odasından para ve altın çalan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Olay, 13 Şubat günü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli şahıs, güvenlik görevlisi T.D.'ye ait odaya girerek 31 bin lira para ile 4 adet çeyrek altını çaldı.

Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kamerası incelemeleri sonucunda olayın şüphelisi olduğu belirlenen M.Y., aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

