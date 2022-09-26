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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Hastanede ihaleye fesat ve rüşvet operasyonu

Adana’da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde 2018-2021’deki ihalelere fesat karıştırılarak rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla hastanenin eski yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 28 kişi gözaltına alındı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Hastanede ihaleye fesat ve rüşvet operasyonu
Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da arasında olduğu 28 şüpheliye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenlendi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö., eski başhekimi ve eski başhekim yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 28 kişiyi eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Hastanede ihaleye fesat ve rüşvet operasyonu
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