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Giriş Tarihi: 20.07.2026

Hastanede kalp krizi geçiren personele jet hızında anjiyo

AA
Hastanede kalp krizi geçiren personele jet hızında anjiyo
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İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde temizlik görevlisi olan Mehmet Bedel (43), 12 Temmuz'da çalışırken mide ağrısı şikayetiyle acil doktorlarına başvuru. Ekokardiyografi incelemesi sırasında fenalaşan Bedel'in bilinci kapandı ve kalbi durdu. Şokla kalbi tekrar çalıştırılıp anjiyo ünitesine alınan Bedel'in kalbinin ön duvarını besleyen ana damarın tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Operasyon sırasında da duran kalbi yeniden çalıştırılan Bedel, tıkalı damarı stentle açılarak hayata döndürüldü. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#İZMİR

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Hastanede kalp krizi geçiren personele jet hızında anjiyo
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