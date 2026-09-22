Hastanede ‘para karşılığı işlem’ iddiası: Kadın doğum doktoru dahil 3 tutuklama

Nevşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doğum doktoru Y.S. hakkında başlatılan soruşturmanın, kimliği bulunmayan yabancı uyruklu bir kadının hastaneye yaptığı başvurunun ardından yapılan şikâyetle başladığı öğrenildi. İddiaya göre doktorun, muayene karşılığında kadından para istemesi üzerine konu adli makamlara taşındı. Şikâyet üzerine Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri doktor ve bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler hakkında çalışma başlattı. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takipte, doktorun hastanede randevu sorunu yaşayan bazı yabancı uyruklu kadınlara ücret karşılığında muayene imkânı sağladığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde, bazı kadınlardan muayene karşılığında 2 bin 500 TL alındığı, randevu alamayanlardan ise işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 300 ila 1.000 TL arasında değişen miktarlarda para talep edildiği öne sürüldü. Doktorun ayrıca ücret karşılığında doğum ve estetik operasyon gibi işlemler gerçekleştirdiği yönünde de tespitler bulunduğu öğrenildi. Takibin ardından polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda doktor Y.S.'nin yanı sıra doktorla bağlantılı olduğu öne sürülen yabancı uyruklu C.M. ile para karşılığında estetik operasyon yaptırdığı belirlenen Ö.K.'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor Y.S., C.M. ve Ö.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından salıverildi.

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.