Hastaneler doldu taştı! Maskeyi ihmal etmeyin

Genci yaşlısı herkesi son günlerde kırıp geçiren viral enfeksiyonlarla ilgili SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celalettin Kocatürk şu önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Özellikle son 2 haftadır giderek artan üst solunum yolu enfeksiyonları ile çok sık karşılaşıyoruz. Hemen hepsinin nedeni virüsler. En sık İnfluenza A, İnfluenza B, Parainfluenza, Rhinovirüs, Covid 19, diğer tip corona virüsler ve Adenovirüsler ile karşılaşıyoruz. Küçük çocuklarda RSV (Solunumsal sintisyal virüs) de sık görülüyor."

ERKEN TANIYLA DAHA RAHAT ATLATABİLİRİZ

"Birçok kez, tedavide nasılsa bir şey değişmeyecek diyerek test yapılmadığı için hangi virüsle hastalandığımızı da bilmiyoruz. Oysa erken tanı koyarak spesifik bir tedavi alabilir, hastalığı daha rahat atlatabilir, bulaşıcılığı önlemek için tedbirli olabiliriz. Bu yıl gördüğümüz enfeksiyonlar önceki yıllara göre daha ağır geçiyor ve daha uzun sürüyor. Hatta bir virüsten olan hastalıktan iyileşip, diğer virüs ile hastalanılıyor. Bazen de sinüzit, bronşit ve zaturreye dönüşüyor."

VAKALARI ARTTIRAN EN BÜYÜK 3 NEDEN

"Bu durumların bir çok sebebi olabilir, en olası sebepler: Son 3 yıl boyunca mesafe, hijyen ve maske kuralları nedeniyle bağışıklık sistemimizin bu tür virüs enfeksiyonlarına karşı zayıflaması, grip aşısına karşı oluşan ön yargı, bu tür enfeksiyonların önlenmesi için önerdiğimiz tedbirlerin bir işe yaramayacağı düşüncesi."

HASTA ÇOCUK OKULA GÖNDERİLMEMELİ

"En sık bulaş yolu okuldaki hastalıklı çocuklar. Çocukların bulaşıcılık süresi yetişkinlere göre daha uzun (yetişkinlerde 4-5 gün, çocuklarda 7-8 gün). Hastalanan çocuklar okula gönderilmeye devam ettiği için hastalık yayılmayı sürdürüyor."

MASKE, MESAFE, TEMİZLİK, AŞI

"Yetişkin hastalar ise maske ve mesafe kurallarına yeterince dikkat etmiyor. Maske takanlar garipseniyor. Yaşlı, ek hastalığı olan, bağışıklığı baskılanmış olan kişiler. Hastalığı çok ağır geçiriyor, hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Bu nedenlerle, özellikle mayıs ayına kadar kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takmak, hijyen kurallarına dikkat etmek, ellerimizi sık yıkamak, hastalıklı çocuklarımızı okula göndermemek, hala yaptırmadıysak grip aşısı yaptırmak, bağışıklığı baskılanmış, yaşlı, kalp ve kronik akciğer hastasıysak zaturre aşısı yaptırmak, düzenli beslenmek, bolca sıvı, sebze ve meyve tüketmek, hastalık belirtileri olduğunda en kısa sürede hekime başvurmak ve sebebi anlamak için test yaptırmak işe yarayacaktır."