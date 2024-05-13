Hastanelerde ‘Onaylı Randevu’ dönemi başladı

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi dün başladı. Hastalar öncelikle, Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık kuruluşlarından, MHRS internet sitesi, mobil uygulama veya "ALO 182" çağrı merkezinden randevu oluşturacak. Yeni uygulamayla, randevu tarihinden bir gün önce saat 20.00'ye kadar hastaların randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini sisteme bildirmesi gerekecek. Üzerinde herhangi bir işlem yapılmayan randevular, bir gün önce saat 20.00'de otomatik olarak iptal edilecek.Randevuların iptal edilmesinin ardından boş kalan kapasite, hizmet bekleyen hastalar için kullanılacak. Boş kalan her randevuda, sistemden randevu alamayan ancak talep bırakmış hastalara ulaşılacak ve öncelik talepte bulunan hastalara verilecek. Randevusunu onayladığı halde gitmeyen kişilerin ise aynı branşta 15 gün boyunca yeni randevu alması kısıtlanacak. Bu kişilere bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarından randevusuz hizmet sunulacak. Uygulamadan 65 yaş üstü hastalar ve kanser hastaları muaf tutulacak.