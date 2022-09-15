Hastanede ’Sessiz olun’ dedi öldürüldü... Hayatını kaybeden güvenlik görevlisinden geriye bu kareler kaldı

Olay, dün akşam saat 18.20 sıralarında Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Yakınlarının rahatsızlığı için acile gelen kişiler bağrışmaya başladı. Bunun üzerine güvenlik görevlisi hasta yakınlarını 'sessiz olun' diyerek uyardı.
Bu uyarıya sinirlenen hasta yakını Çetin K. dışarıda bulunan motosikletten ekmek bıçağını alıp, güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı boynundan bıçakladı. Ağır yaralanan güvenlik görevlisinin ilk müdahalesi acil serviste yapıldı. Daha sonra güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan özel bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında hastane bir süre kapatılırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.
BAKAN KOCA: SON DERECE ÜZGÜNÜM
Konuyla ilgili açıklama yapan bakan Fahrettin Koca; "Sağlıkta iyi haberlerin birbirini izlediği günlerde vereceğim bu haber için son derece üzgünüm. İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi güvenlik görevlimiz Tuğrul Okudan uğradığı bıçaklı saldırı sonucu aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.
VALİ YERLİKAYA: CEZASINI ÇEKECEK
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise; "#Esenyurt Devlet Hastanesi özel güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan henüz 1,5 aylık evliydi. Dün hasta yakınları tarafından öldürüldü. Tuğrul kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Adalet önünde suçlular cezasını çekecek" dedi.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
İşledikleri cinayetin ardından gözaltına alınan Mazlum B. ve Çetin K.'nin emniyette suç kayıtlarının da kabarık olduğu ortaya çıktı.