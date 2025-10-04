Hastaneye giderken takside doğum yaptı

Adana'da ilginç bir doğum olayı meydana geldi. Suriyeli hamile bir kadın doğuma yetişmek için bindiği taksi de doğum yaptı. Dünyaya 'Yasen' adında bir erkek bebek getiren kadının kordon bağı hastane önünde kesildi. Aracında doğum meydana gelen taksici Samet Aygün (30), "Durağa telefon geldi. Acil olunca hemen adrese gittim. Aileyi aldım, yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını taksi durağı olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" diye konuştu.

DOĞUM İÇİN HASTANEYE GİDİYORDU

Olay önceki gün meydana geldi. Taksi durağında oturup çay içen taksici Samet Aygün, gelen acil çağrı üzerine merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'ndeki adrese gitti. Suriyeli hamile kadın ve ailesini aracına alan taksici Aygün, zaman kaybetmeden Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi'ne doğru otomobilini sürmeye başladı. Ancak daha fazla dayanamayan hamile kadın taksi için doğum yapmaya başladı.

KORDON BAĞI TAKSİDE KESİLDİ

Bebek araç içinde dünyaya geldi. Taksici Samet Aygün, hastanenin acil kısmına aracını çekerek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Erkek doğan bebeğin göbek kordonu hastane önünde sağlık ekibi tarafından araçta kesildi. Hastaneye alınan anne ve 'Yasen' adlı bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BEBEK VE AİLESİNE THY TARİFESİ

Yaşadıklarını anlatan taksici Samet Aygün, "Durakta oturup çay içiyordum. Telefon geldi. Acil olunca hemen adrese gittim. Adreste aileyi aldım. Yolda giderken kadın bir anda aracımda doğum yaptı. Bebek sesi geldi, çok tuhaf oldum. Yetiştirdik hastaneye, hemşire göbek kordonunu taksinin içerisinde kesti. Daha sonra içeri aldılar, annenin ve bebeğin de sağlık durumu iyiymiş. Aracım doğan Yesen bebeğe ve ailesine Türk Hava Yolları'nın uyguladığı ücretsiz ulaşım tarifesinin aynısını taksi durağı olarak uygulayacağız. Yesen bebek ve ailesinden bundan sonra taksi ücreti almayacağız" dedi.