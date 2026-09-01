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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Hastaneyi boğan haber

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Hastaneyi boğan haber
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Girne'deki gemi kazanda ölenler arasında Mersin Şehir Hastanesi'nde görev yapan Gülcan Gürel'in de olduğu öğrenildi. Gülcan Gürel'in vefat haberinin ardından mesai arkadaşları, sevenleri ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Vefat haberi sonrası, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı imzasıyla yayınlanan başsağlığı mesajında, "Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun" denildi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Hastaneyi boğan haber
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