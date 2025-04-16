Hat sanatını öğrendi Kuran-ı Kerim’i elle yazdı

TELEVİZYONDA izlediği belgeselden yola çıkarak hat sanatını öğrenen 47 yaşındaki fabrika işçisi, el yazısıyla 2 Kuran-ı Kerim yazdı. Gaziantep'te yaşayan fabrika işçisi Mehmet Sabit Akyüz (47), yıllar önce belgeselde izlediği hat sanatını evde kendisi yapmaya çalıştı. Amatör çalışmalar yapan Akyüz, daha sonra kısa bir eğitim alarak evde büyük boyutlarda bir Kuran-ı Kerim yazmaya başladı. Akyüz, "İşten arta kalan zamanlarımda, günde bir iki sayfa yazabildim. Normal bir Kuran-ı Kerim'i karşıma alarak yazdım. Zaman zaman yanlışlar yaptım. En küçük hatada o sayfayı yeniden yazdım. Bu çalışmayı sürdürebilmeniz için sessiz ve dikkat dağıtacak bir ortam olmaması gerekiyor" dedi.