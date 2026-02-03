Hatalı solladı yayalara çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde cipin çarptığı yayalardan 2'si çocuk 3'ü hayatını kaybederken, 3'ü yaralandı. Melis K.'nın (25) kullandığı cip, D-400 karayolu Bekirde Kavşağı'ndaki yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışanlara çarptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Zehra Serdil Atak (18) ve Büşra Güney'in (15) hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık personeli, Kübra Güney (15), Necla Öztürk (15), Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı'yı (35) çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Kübra Güney de kurtarılamadı. Sürücü gözaltına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros, kazanın bir TR'ı sollamaya çalışan aracın vatandaşlara çarpması sonucu meydana geldiğini söyledi.