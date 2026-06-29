Hatalı sollama can aldı: 1 ölü, 5 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazası can kaybıyla sonuçlandı. Merkeze bağlı Alacaşar köyü girişinde yaşanan kazada, iddiaya göre hatalı sollama yapan ve alkollü olduğu öne sürülen otomobil, karşı yönden gelen başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin A. idaresindeki otomobil, önünde seyreden aracı geçmeye çalıştığı sırada karşı istikametten gelen Derviş Küçüktüfekçi yönetimindeki otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile araçlarda bulunan 1'i çocuk olmak üzere toplam 5 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan sürücülerden Derviş Küçüktüfekçi, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.