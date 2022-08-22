Haberler Yaşam Haberleri Hatalı sollamayla gelen facia
Giriş Tarihi: 23.8.2022

Hatalı sollamayla gelen facia

Muğla’da hatalı sollama yapan otomobil, karşı yönden gelen arı kovanı yüklü kamyona çarptı. İki eski belediye başkanı, bir profesör ve bir eski güreş ağası aynı araçta öldü. Kazaya karışan kamyonun şoförü de hastanede can verdi

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Hatalı sollamayla gelen facia
Muğla Seydikemer'de iddiaya göre sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, karşı yönden gelen arı yüklü kamyona çarptı. Kazada ANAP'tan 1999-2000 yıllarında Burdur'un Altınyayla ilçesi belediye başkanlığı yapan Süleyman Kılınç, 1994-1999 yıllarında DYP'den Altınyayla belediye başkanlığı yapan Mevlüt Şimşek,




Atatürk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın (71) ve eski güreş ağası Ünal Karapınar (58) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirledi. Kazada yaralanan kamyon şoförü Süleyman Sazboğaz da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası yola saçılan kovanlardan çıkan arıların saldırması nedeniyle ekipler koruyucu elbise giyerek çalışmalarını yürüttü.



GÜREŞ SAHASINDAN UĞURLANDILAR
Kazada ölen 5 kişiden 4'ünün cenaze töreni dün Burdur Altınyayla'daki bir güreş sahasında yapıldı. Cenazeye Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Altınyayla Kaymakamı Kübra Teymur, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Namaz sonrası eski belediye başkanı Mevlüt Şimşek ile Prof. Dr. Kenan Demirayak'ın cenazeleri Hacıyaran Mezarlığı'nda, eski belediye başkanı Süleyman Kılınç'ın cenazesi Sorkuncuk Mezarlığı'nda, Ünal Karapınar'ın cenazesi ise Havıtlık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Erdoğan CANKUŞ-Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
EYT SON DAKİKA BUGÜN: Bakan Vedat Bilgin'den son durum! EYT nedir, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor?
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
KYK burs/kredi ve yurt başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Rusya'dan Dugina cinayeti ile son dakika açıklaması: Görüntüler yayınlandı! Ukrayna özel servisi yaptı
Son dakika | Ucuz konut için gelir sınırı ne olacak? İşte TOKİ evleri için gelir şartları
YKS EK TERCİH TARİHLERİ 2022: YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman başlıyor? ÖSYM 2022 YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
Son dakika | Alman DW'nin "Tatil yapamayan Türk gençleri" bakın kim çıktı! Instagram hesabını açık unutunca...
İzmir'de 9 Eylül afişlerine AK Parti'den tepki: CHP'li Soyer tarihi gaflete imza attı
SİGARA FİYATLARI 23 AĞUTOS 2022 || En son sigara zammı ile sigara fiyatları ne kadar oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatalı sollamayla gelen facia
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA