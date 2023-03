Hatay, Bursa Büyükşehir’e zimmetli

Hatay'da yaraları sarabilmek için büyük bir seferberlik yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, 110 bin metrekare alanda yaklaşık 10 bin depremzedeye konaklama imkanı sunacak geçici barıma alanını oluşturmaya devam ediyor. Belediye, elektrikten suya, temizlikten sıcak yemeğe kadar her şeyi planladı. Bu kapsamda bölgedeki elektrik ihtiyacını karşılamak için 7 trafo binası, 56 bin metre alçak gerilim elektrik hattı ve 450 adet alçak gerilim dağıtım panosu da hizmete alınacak. Bunun yanı sıra bölgeye günlük 150 ton kapasiteyle su akışı sağlanıyor. Ekipler tarafından 2 adet içme suyu tankeri de vatandaşların hizmetine sunuldu. Her gün 12 bin depremzedeye sıcak yemek ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar 800 binden fazla sıcak yemek ikramında bulundu.BUSKİ aracılığıyla kente bugüne kadar 90 adet tuvalet kazandırılırken, duş için su ve kanal bağlantısı da tamamlandı. Halen kentte bulunan 600'ün üzerinde personeli ve 206 aracıyla çalışmalara devam eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Antakya ve Defne'de bulunan 384 noktada her gün tuvalet temizliği ve ilaçlama faaliyeti yürütüyor. Ayrıca Antakya'daki depolara gelen tüm yardımların dağıtımları da Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılıyor.