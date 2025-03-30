Hatay Deprem Şehitliği’nde buruk bayram

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 24 bin 147 kişinin hayatını kaybettiği Hatay'da, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mezarlıklar ziyaretçilerin akınına uğradı. Özellikle Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan Deprem Şehitleri Mezarlığı, sabah saatlerinden itibaren yakınlarının kaybedenlerle dolup taştı. Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan Hataylılar dua etti.

Hüzünlü anların yaşandığı mezarlıkta 12 akraba ve arkadaşını depremde kaybeden Önder Gövce, "Depremde hayatını kaybeden akrabalarını ve mesai arkadaşımı ziyaret etmeye geldim. Bizim de evimiz depremde yıkıldı. Söylenecek söz bulamıyoruz, buruk bayram geçiyoruz. Allah böyle bir felaket daha yaşatmasın" dedi.