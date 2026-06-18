Hatay merkezli 14 ilde usulsüz sağlık raporu operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gerçekleştirilen operasyonlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmî Belgede Sahtecilik" ve "Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt lideri ve üyeleri olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.