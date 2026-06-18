Hatay merkezli 14 ilde usulsüz sağlık raporu operasyonu!

İl Jandarma Komutanlığı, İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, gerçekleştirilen operasyonlarda, "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Kurulan Örgüte Üye Olmak", "Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmî Belgede Sahtecilik" ve "Resmî Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan" suçlarını işledikleri tespit edilen örgüt lideri ve üyeleri olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda 6 Adet Ajanda, 1 Adet Hard Disk, 11 Adet Başka Şahıslara Ait Sağlık Raporu ve 12 Adet Cep Telefonu ele geçirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin; malulen emeklilik, bakım aylığı, ÖTV muafiyetli araç alımı ve sosyal yardım almak amacıyla usulsüz sağlık kurulu raporu temin ettikleri, bu yöntemle kamuyu yaklaşık 200 Milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.
Ayrıca soruşturma kapsamında usulsüz sağlık raporu alan veya almaya çalışan 154 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Gözaltına alınan 10 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.