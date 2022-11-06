Hatay şehidini uğurladı

Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in cenazesi, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Altınözü'nün Kıyıgören Mahallesi'ne getirildi. Pazer yerinde düzenlenen törende, şehidin annesi Nezahat Güner, Babası Mehmet Güner ve 6 kardeşi Türk bayrağı sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Güner'in naaşı Kıyıgören Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Vali Rahmi Doğan, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu ve Abdulkadir Özel, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, MHP Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, şehidin ailesi, yakınlarının ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner ve Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız yaralanmış ve kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.