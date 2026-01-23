Hatay’da 17 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu

Olay Hassa'nın Aktepe mahallesinde meydana geldi. Sabah parkta yürüyüşe çıkan vatandaşlar, parkın yanında ki Şehit Oğuzhan Çito Ortaokulunun bahçesinde hareketsiz duran çocuğu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve Jandarma ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekpleri yaptıkları kontrode 17 yaşındaki Fatih G.'nin hayatını kaybettiğini belirlendi. Karnından av tüfeği ile vurulmuş halde bulunan çocuğun cenazesi adli tıpa kaldırılırken. Olayla ilgili Jandarma soruşturma başlattı.

Öte yandan Fatih G'nin bir gün önce babasının av tüfeğini alark evden ayrıdığı ve bir dahada dönmediği öğrenildi. Av tüfeğinin Fatih G.'nin yanında bulunması da intihar şüphelerini arttırdı. Ailesi ile bir sorunu olmadığı öğrenilen Fatih G.'nin başka nedenlerden intihar etmiş olabileceği üzerinde duruluyor.