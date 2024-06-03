Hatay’da 17 yaşındakı kız istismara uğramıştı Aile Bakanlığı harekete geçti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesapları üzerinden Hatay'da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklamada bullundu. Bakanlık, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz etti. Hatay'da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapan bakanlık, olayın emniyete intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu olan çocuk hakkında Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edilmiş ve çocuk sosyal ekonomik destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın avukatlarının, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz ettiği belirtilen açıklamada bakanlık olarak davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve dava sürecinin titizlikle takip edileceği bildirildi.