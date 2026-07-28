Hatay’da 3 çocuk babası iş yerinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir pastanede meydana geldi. İş yeri sahibi ve 3 çocuk babası Kamil Kuş'u telefonla arayan eşi, uzun süre cevap alamayınca durumdan şüphelenerek bir yakınından iş yerine gidip bakmasını istedi. Pastaneye giden yakını, Kuş'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık, ekipleri sevk edildi.