Hatay’da acı kaza! Balık tutmak için çıktığı yolda canından oldu: Hafif ticari araç nehre uçtu!





"ARAÇ NEHRE UÇTU, 1 ADAM ÖLÜ OLARAK ÇIKARILDI"



Şahsın balık tutmak için nehre geldiğini ifade eden Semir Temiz, "Araç nehre uçtu, 1 adam ölü olarak çıkarıldı. Ben saat 8.00'da geldim ve aracı gördüm. Jandarma, itfaiye vardı. Oğlundan duyduk, babasının balığa geldiğini söyledi. Araçtan 1 kişi çıktı" dedi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör