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Giriş Tarihi: 25.06.2026 12:25

Hatay’da acı kaza! Balık tutmak için çıktığı yolda canından oldu: Hafif ticari araç nehre uçtu!

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri dağladı. Balık tutmak için bölgedeki nehre giden 55 yaşındaki Sedat Avcuman, aracıyla ilerlediği esnada kontrolü kaybederek nehre uçtu. Hafif ticari aracın sürücüsünün cansız bedeni bulundu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da acı kaza! Balık tutmak için çıktığı yolda canından oldu: Hafif ticari araç nehre uçtu!
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Olay, Defne ilçesi Büyükçat Mahallesi'nde yaşandı. Bölgeden geçen Büyükkaraçay Nehri'ne gece saatlerinde balık tutmak için gelen 55 yaşındaki Sedat Avcuman, 31 FTB 748 plakalı aracıyla ilerlediği esnada nehre uçtu. Sabahın ilk ışıklarıyla aracı nehirde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bölgeye; itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi sualtı arama ekiplerinin nehirde yaptıkları arama çalışmalarında şahsın cansız bedeni bulundu. Şahsın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.



"ARAÇ NEHRE UÇTU, 1 ADAM ÖLÜ OLARAK ÇIKARILDI"

Şahsın balık tutmak için nehre geldiğini ifade eden Semir Temiz, "Araç nehre uçtu, 1 adam ölü olarak çıkarıldı. Ben saat 8.00'da geldim ve aracı gördüm. Jandarma, itfaiye vardı. Oğlundan duyduk, babasının balığa geldiğini söyledi. Araçtan 1 kişi çıktı" dedi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #DEFNE

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Hatay’da acı kaza! Balık tutmak için çıktığı yolda canından oldu: Hafif ticari araç nehre uçtu!
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