Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da acı kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 08:56 Son Güncelleme: 5.05.2026 08:57

Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri burktu. Karşı yöne geçmek için manevra yapan motosiklet otomobile ok gibi saplandı. Motosiklet sürücüsü yaralanırken yanındaki 33 yaşındaki Sabah Dadük hayatını kaybetti. Feci olay araç kamerasına yansıdı.

Kaza, 2 Mayıs günü saat 18.00 sıralarında Samandağ-Antakya kara yolunda meydana geldi.

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI

N.G. yönetimindeki 34 UP 2953 plakalı otomobil, karşı yöne geçmek için manevra yapan H.D. (42) yönetimindeki 31 ANS 040 plakalı motosiklete çarptı.

KORKUNÇ KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza, başka bir aracın araç içi yol kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Sabah Dadük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dadük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan H.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Otomobil ve motosiklet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
