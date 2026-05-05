Hatay’da acı kaza! Motosiklet otomobile ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı!

OTOMOBİL VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
N.G. yönetimindeki 34 UP 2953 plakalı otomobil, karşı yöne geçmek için manevra yapan H.D. (42) yönetimindeki 31 ANS 040 plakalı motosiklete çarptı.
Hatay'da otomobilin motosiklete çarptığı kaza kamerada: 1 ölü, 1 yaralı | Video
TALİHSİZ ADAM KURTARILAMADI
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki Sabah Dadük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Dadük, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan H.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Otomobil ve motosiklet sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.