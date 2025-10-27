Hatay’da acı kaza: Motosikletle minibüs çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Çetin, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.