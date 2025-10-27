Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da acı kaza: Motosikletle minibüs çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı
Hatay'da acı kaza: Motosikletle minibüs çarpıştı! 1 ölü, 1 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı, beraberindeki Mehmet Akif Çetin (16) hayatını kaybetti. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kahreden kaza, sabah saatlerinde Dörtyol ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen motosiklet ile servis minibüsü kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletin sürücüsü ve arkasındaki Mehmet Akif Çetin yola savrularak ağır yaralandı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Çetin, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Çetin'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

