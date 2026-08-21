Hatay’da acı kaza! Otomobil yaşlı kadını metrelerce havaya savurdu: Kahreden son kameraya böyle yansıdı!

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığı ve kadının savrularak metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Sinoplu'ya çarpan aracın sürücüsüyse gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör