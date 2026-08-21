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Giriş Tarihi: 21.08.2026 15:13

Hatay’da acı kaza! Otomobil yaşlı kadını metrelerce havaya savurdu: Kahreden son kameraya böyle yansıdı!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 53 yaşındaki Emine Sinoplu’ya çarptı. Talihsiz kadının metrelerce savrulduğu kahreden olay kameraya saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Hatay’da acı kaza! Otomobil yaşlı kadını metrelerce havaya savurdu: Kahreden son kameraya böyle yansıdı!
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Kaza, Reyhanlı ilçesi hastane mevkiinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen A.Ş. (41) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Emine Sinoplu'ya (53) çarptı. Yapılan ilk müdahalede kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sinoplu'nun cansız bedeni morga kaldırıldı.

KAZA KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunan iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptığı ve kadının savrularak metrelerce havaya uçtuğu görüldü. Sinoplu'ya çarpan aracın sürücüsüyse gözaltına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #REYHANLI

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Hatay’da acı kaza! Otomobil yaşlı kadını metrelerce havaya savurdu: Kahreden son kameraya böyle yansıdı!
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