Hatay’da açılan kepenkler yeniden başlayan hayatın sesi

6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğrayan Hatay Atatürk Caddesi, asrın inşa seferberliği ile küllerinden doğdu. 4 bin 121'i konut, 1812'si işyeri olmak üzere toplam 5 bin 933 bağımsız bölümün sıfırdan yapıldığı bölgede esnafın yüzü gülüyor.

"BU MUTLULUĞUN TARİFİ YOK"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Atatürk Caddesi'nde esnaflık yapan Hüseyin Ekenel'in (20) görüntülerini paylaştı. Bakan Kurum mesajında, "Hatay'da artık açılan kepenkler, yeniden başlayan hayatın ve büyüyen umudun sesi oluyor. Hüseyin kardeşimiz dükkânına her gün huzurla giriyor ya bu mutluluğun tarifi yok" dedi. Depremzede Hüseyin Ekenel ise "Deprem olduğu zamanlar 'Artık esnaflık bitti bu memlekette, tutulacak işyeri kalmadı, burada yaşam olmaz' diye düşündük. Ama çok şükür yanıldık. İyi ki de yanılmışız. Hatay yeniden ayağa kalkıyor" şeklinde konuştu. Çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirten Ekenel, "10 seneyi göze almıştık. Ama çok hızlı bir çalışma yapıldı. Sağ olsun devletimiz, elimizden tuttu. Yeniden ayağa kaldırıyoruz Atatürk Caddesi'ni" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör