Hatay’da akıalmaz hırsızlık! Telefonla oynuyormuş gibi yapan hırsız motosikleti çaldı: Yüzüne maske takıp…

Olay, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde bulunan şantiye sahasında yaşanmıştı. Şantiyede işçi olarak çalışan Ayhan Atlar'a ait 45 bin TL değerindeki motosiklet şantiye içerisinde çalınmıştı. Durumu fark eden Atlar, jandarma ekiplerine haber vererek güvenlik kameralarını araştırmaya başladı.
MOTOSİKLETİ İTTİRE İTTİRE ÇALDI
Atlar, şantiye sahası içerisindeki kameraları izlediğinde motosikletin bir şahıs tarafından ittire ittire çalındığını görmüştü. Hırsız motosikleti çaldığı görüntülerin incelemelerinin ardından jandarma ekipleri, motosikleti çalan şahsı tespit ederek yakaladı. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şahıs tutuklanırken motosiklet, sahibi olan Atlar'a teslim edildi. Çalınan motosikletine kavuşan Atlar, jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini söyledi.
Maskeyle yüzünü kapatarak motosikleti çalan hırsız jandarma ekiplerinden kaçamadı | Video
SAHİBİ MOTOSİKLETİNE KAVUŞTU
Maskeli hırsız tarafından çalınan motosikletine kavuşan Ayhan Atlar, hırsızı yakaladıkları için jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini belirterek, "Ben Reyhanlı ilçesi Mehmetbeyli Mahallesi'nde yaşıyorum. Antakya ilçesinde bulunan bir şantiyede çalışırken motosikletimin yabancı uyruklu şahıs tarafından çalındığı kameralardan tespit edildi. Şahıs motosikletimi çaldı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs yakalandı ve motosikletim bana teslim edildi. Jandarma ve diğer ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.