Hatay’da akıalmaz hırsızlık! Telefonla oynuyormuş gibi yapan hırsız motosikleti çaldı: Yüzüne maske takıp…

SAHİBİ MOTOSİKLETİNE KAVUŞTU



Maskeli hırsız tarafından çalınan motosikletine kavuşan Ayhan Atlar, hırsızı yakaladıkları için jandarma ekiplerine teşekkür ettiğini belirterek, "Ben Reyhanlı ilçesi Mehmetbeyli Mahallesi'nde yaşıyorum. Antakya ilçesinde bulunan bir şantiyede çalışırken motosikletimin yabancı uyruklu şahıs tarafından çalındığı kameralardan tespit edildi. Şahıs motosikletimi çaldı. Jandarma ekiplerinin çalışmalarının ardından şahıs yakalandı ve motosikletim bana teslim edildi. Jandarma ve diğer ekiplere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör