Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti kendi malıymış gibi çaldı: Pişkin hırsızın rahat tavırları kameraya böyle yansıdı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:10

Hatay’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti kendi malıymış gibi çaldı: Pişkin hırsızın rahat tavırları kameraya böyle yansıdı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen hırsızlık akıllara durgunluk verdi. Park halindeki motosikleti rahat tavırlarla çalan hırsızın pişkin tavırları kameraya yansıdı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla motosikleti kısa sürede bulunan Serkan Kallaç, polis ekiplerine teşekkür etti. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti kendi malıymış gibi çaldı: Pişkin hırsızın rahat tavırları kameraya böyle yansıdı!
  • ABONE OL

Olay, Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde yaşandı. Mahallede yaşayan Serkan Kallaç gece saatlerinde evinde otururken, bir şüpheli şahıs tarafından park halindeki motosikleti çalındı. Şüphelinin motosikleti kendi malıymış gibi rahat tavırlarla çalıştırıp binerek gittiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

ŞÜPHELİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Motosikletinin evinin önünde olmadığını fark eden Kallaç, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili kamera kayıtlarını incelemesinin ardından şüpheli tespit edildi. Şüpheli şahıs yakalanırken motosiklet de sahibine teslim edildi.



"POLİS GÜÇLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"

Gece evinin önünden çalınan motosikleti kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Serkan Kallaç, "Yaklaşık 4 gün önce gece sıralarında saat 2.30 civarlarında benim motosikletim çalındı. Polis güçlerimiz dün gece saat 1.30'da beni aradı ve sizin motosikletinizi bulduk dediler. Karakola gittim ve ifademi verdik. Polis güçlerimizden Allah razı olsun. Geçmişlerine rahmet olsun ki hırsızları yakalamış ve motosikletimizi teslim ettiler. Ufak tefek arızalarımız var ve onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde çalınmıştı. Polis ekipleri geldi sağ olsunlar. Ekipler kameralara bakıp incelediler ve sağ olsunlar her caddeye baktılar. Motosikletimiz bulundu" ifadelerini kullandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA #HIRSIZLIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti kendi malıymış gibi çaldı: Pişkin hırsızın rahat tavırları kameraya böyle yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA