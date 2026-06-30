Hatay’da akılalmaz hırsızlık! Motosikleti kendi malıymış gibi çaldı: Pişkin hırsızın rahat tavırları kameraya böyle yansıdı!





"POLİS GÜÇLERİMİZDEN ALLAH RAZI OLSUN"



Gece evinin önünden çalınan motosikleti kısa sürede bulan polis ekiplerine teşekkür eden Serkan Kallaç, "Yaklaşık 4 gün önce gece sıralarında saat 2.30 civarlarında benim motosikletim çalındı. Polis güçlerimiz dün gece saat 1.30'da beni aradı ve sizin motosikletinizi bulduk dediler. Karakola gittim ve ifademi verdik. Polis güçlerimizden Allah razı olsun. Geçmişlerine rahmet olsun ki hırsızları yakalamış ve motosikletimizi teslim ettiler. Ufak tefek arızalarımız var ve onları da halledeceğiz Allah'ın izniyle. Hacı Ömer Alpagot Mahallesi İzmir Caddesi'nde çalınmıştı. Polis ekipleri geldi sağ olsunlar. Ekipler kameralara bakıp incelediler ve sağ olsunlar her caddeye baktılar. Motosikletimiz bulundu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör