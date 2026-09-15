Hatay’da akılalmaz olay! Aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı: Polisleri görünce balkona kaçıp…

Olay, 8 Eylül'de ilçedeki Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. C.G. ile M.T. bir iş yerine tabancayla ateş edip, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.