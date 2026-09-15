Haberler Yaşam Haberleri Hatay’da akılalmaz olay! Aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı: Polisleri görünce balkona kaçıp…
Giriş Tarihi: 15.09.2026 10:46

Hatay’da akılalmaz olay! Aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı: Polisleri görünce balkona kaçıp…

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B. ile iş yeri kurşunlama olayına karışan 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden E.B., polisin operasyonu sırasında balkondan kaçmaya çalışırken yakalandı. İşte detaylar...

DHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz olay! Aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı: Polisleri görünce balkona kaçıp…
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Olay, 8 Eylül'de ilçedeki Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. C.G. ile M.T. bir iş yerine tabancayla ateş edip, kaçtı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kimliklerini tespit ettiği şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

BALKONDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Bu sırada aynı evde saklanan, uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.B., balkondan kaçmaya çalıştı. E.B. de polis ekipleri tarafından yakalandı.

SİLAHLI SALDIRIDA BULUNMUŞTU

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. İş yerine yapılan silahlı saldırı anları ile E.B.'nin kaçmaya çalıştığı anlar güvenlik ve cep telefonuyla görüntülendi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay’da akılalmaz olay! Aranan hükümlü kıskıvrak yakalandı: Polisleri görünce balkona kaçıp…
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