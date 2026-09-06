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Giriş Tarihi: 6.09.2026 09:31

Hatay’da akılalmaz olay! Günlerdir her yerde aranıyordu: Meğer tarihi tünele girip...

Hatay'da ailesinin günlerdir haber alamadığı 28 yaşındaki A.A isimli genç, tarihi Titus Tünelinde mahsur kalmış halde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Hatay’da akılalmaz olay! Günlerdir her yerde aranıyordu: Meğer tarihi tünele girip...
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Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu esnada A. A., dengesini kaybederek düştü. Telefonunu aracında unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerinin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan şahıs, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #SAMANDAĞ

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Hatay’da akılalmaz olay! Günlerdir her yerde aranıyordu: Meğer tarihi tünele girip...
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