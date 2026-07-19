Hatay’da akılalmaz olay! Hastanede cenazeler karıştı: O detay gerçeği ortaya çıkardı!





"NASIL BİR ŞEKİLDE BENİM DAYIMI GÖMDÜLER DİYE MERAK EDİYORUZ"



Cenaze defni için saat ve gün belirlediklerini fakat yaşanan karışıklık sonrası mağdur olduklarını ifade eden Sönmez Olgar, karışıklıkla cenazeyi teslim alan ailenin cenazeyi teşhis etmemesine tepki gösterek "Biz, Antakya Serinyol Mahallesi'nde yaşıyoruz. Dayım Yusuf Kırlangıç dün akşam vefat etti. Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne vefatından sonra biz defin işlemi için buraya geldik. Mevcut cenaze bize ait değildi. Cenazemiz sabah 9'da Erzin'e götürülüp orada gömülmüş ama nasıl gömülmüş onu da bilmiyoruz. Cenazeyi alıp kendi cenazelerini teşhis etmeden orada nasıl bir şekilde benim dayımı gömdüler diye merak ediyoruz. Hastane olarak kendi prosedürlerini doğru dürüst bile yapamamışlar. Hastane görevlisi burada cenazeyi alıyorsun, veriyorsun. Cenaze torbasında Yusuf Kırlangıç yazarken karşı tarafla karşılaştırmadan veriyorsun. Karşı taraftaki cenazenin adıyla hiçbir benzerlik yok. Sen kendi cenazeni nasıl teşhis edemiyorsun, üzerinde ismi bile zaten yazıyordu. Ona rağmen alıp kendi cenazemizi alıp oraya gömmüşler. Biz yaklaşık beş saattir kendi cenazemizi bekliyoruz. Ne bir bilgi verdiler ne bir şey. Savcı kararını bekliyoruz. Biz mağduruz. Serinyol halkı olarak zaten biz cenazeyi saat 4'te gömecektik. Herkes bu şekilde şimdi acımız zaten birken iki oldu. O kadar acı çekiyoruz ki kendi cenazemizi şu anda bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör