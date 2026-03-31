Hatay’da akılalmaz olay! Suç makinesi 3 kadının hırsızlık girişimi kameralara böyle yakalandı

Kadın hırsızlar suç makinesi çıktı
Yapılan çalışmalar neticesinde; 28 hırsızlık suç kaydı olan S.Ç., 18 hırsızlık kaydı olan Ç.Ç. ve 28 hırsızlık kaydı olan N.K. kısa sürede yakalandı.
Kendilerini şapka ve gözlükleriyle gizleyeceğini sandılar ama…
Adli makamlara sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yüzlerini şapka ve gözlükle gizleyerek evleri kontrol eden kadın şahısların o anları ise kameraya yansıdı. Öte yandan, kadınların Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini gezerek çeşitli dönemlerde hırsızlık yaptıkları da öğrenildi.