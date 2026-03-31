Hatay'da akılalmaz olay! Suç makinesi 3 kadının hırsızlık girişimi kameralara böyle yakalandı
Giriş Tarihi: 31.03.2026 09:16

Hatay'ın Erzin ilçesinde yüzlerini gözlük ve şapkayla gizleyerek evlerde hırsızlık yapan suç makinası 3 kadın, polis ekiplerinin güvenlik kamerasına böyle yakalandı. Kadınların ikisinin 28'er suç kaydı, birinin ise 18 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evde 27 Mart günü saat 12.30 sıralarında yaşanan hırsızlık olayla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını mercek altına alan ekipler olayın faillerinin S.Ç., Ç.Ç. ve N.K. isimli kadınlar olduklarını tespit etti.

Kadın hırsızlar suç makinesi çıktı

Yapılan çalışmalar neticesinde; 28 hırsızlık suç kaydı olan S.Ç., 18 hırsızlık kaydı olan Ç.Ç. ve 28 hırsızlık kaydı olan N.K. kısa sürede yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramasında; 1 adet kapı açmada kullanıldığı değerlendirilen aparat, hırsızlık olayının gerçekleştiği gün kullanılan siyah şapka ve 1 çift çorap ele geçirildi.

Kendilerini şapka ve gözlükleriyle gizleyeceğini sandılar ama…

Adli makamlara sevk edilen 3 kadın tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yüzlerini şapka ve gözlükle gizleyerek evleri kontrol eden kadın şahısların o anları ise kameraya yansıdı. Öte yandan, kadınların Gaziantep, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş illerini gezerek çeşitli dönemlerde hırsızlık yaptıkları da öğrenildi.

