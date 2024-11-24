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Giriş Tarihi: 24.11.2024 09:44

Hatay'da akılalmaz olay: Yol ortasında üzerinde süpürge kırdı!

Olay Hatay'ın İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte yaşanan tartışma sonrası araç sürücüleri arasında çıkan kavgada bir araç sürücüsü, tartıştığı otobüsün sürücüsünün üzerinde süpürge kırdı o anlarsa kameraya yansıdı.

İHA
Hatay’da akılalmaz olay: Yol ortasında üzerinde süpürge kırdı!

Olay, İskenderun ilçesi Modernevler Mahallesi'nde bulunan Muammer Aksoy Caddesi üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan Cesur Bingöl firmasına ait yolcu otobüsünün mürettebatı, başka bir aracın sürücüsüyle yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada; otobüs şoförü, araç sürücüsüne süpürgeyle saldırdı. Otobüs şoförünün elindeki süpürgeyi almayı başaran araç sürücüsü, süpürgeyi otobüs şoförünün üzerinde kırdı.

Kavga, çevredeki vatandaşların ve otobüste bulunan diğer vatandaşların ayırmasıyla son buldu. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı kavgada yaşananlar an be an cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Hatay'da akılalmaz olay: Yol ortasında üzerinde süpürge kırdı!
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