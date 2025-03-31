Hatay’da ampute depremzedeler tedavi için il dışına gitmiyor

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan Valilik, Fiziksel Engelliler Vakfı, HMKÜ ile Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde yaptırılan merkez, engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik modern bir şekilde tasarlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te Dünya Engelliler Günü kapsamında açılışı yapılan, ortezprotez rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği merkezde, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe de bulunuyor. Fiziksel Engelliler Vakfı adına merkezde görev alan Temren Kemal Keskin ve ekibi tarafından ampute bireylerin protezle ilgili tedavileri ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Merkezdeki sosyal donatı alanlarında engelli bireylerin yanı sıra yaşlı ve çocuklara yönelik etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerde nedeniyle uzuv kaybı yaşayan vatandaşların bu dezavantajlarını ortadan kaldırmak ve onların iyi olma haline destek bakımından merkezi kurduklarını söyledi. Masatlı şu ana kadar 194 vatandaşın merkezden yararlandığını belirtti.