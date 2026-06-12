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Giriş Tarihi: 12.06.2026 02:11

Hatay'da anız yangını! Zeytin bahçeleri zarar gördü

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde tarlada çıkan anız yangını nedeniyle zeytin bahçelerinin de bulunduğu 200 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Hatay’da anız yangını! Zeytin bahçeleri zarar gördü
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Kırıkhan ilçesindeki yangın, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesi Güzelce ve Karaçağıl mahallelerini kapsayan alanda çıktı. Tarlada anız için yakıldığı öne sürülen ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki zeytin bahçelerine ve çalılıklara sıçradı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saati aşan çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin bahçelerinin de bulunduğu 200 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKHAN #HATAY #ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

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Hatay'da anız yangını! Zeytin bahçeleri zarar gördü
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