Hatay’da bir iş yerinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Yangın, İskenderun'un Barıştepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde alevlerin çevrede bulunan meskenlere sirayet etmesi önlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çevredeki evlere ulaşmadan söndürülmesi, mahalle sakinlerine de rahat bir nefes aldırdı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir tehlikenin önüne geçildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.