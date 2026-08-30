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Giriş Tarihi: 30.08.2026 17:43

Hatay'da bir iş yerinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki meskenlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürüldü. Herhangi bir can kaybı yada yaralanmanın yaşanmadığı yangında işyeri büyük zarar gördü.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Hatay’da bir iş yerinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
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Yangın, İskenderun'un Barıştepe Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde çıktı. Yangının fark edilmesinin ardından bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı ve koordineli bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin başarılı çalışması sayesinde alevlerin çevrede bulunan meskenlere sirayet etmesi önlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede olası bir yeniden alevlenmeye karşı soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çevredeki evlere ulaşmadan söndürülmesi, mahalle sakinlerine de rahat bir nefes aldırdı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olası bir tehlikenin önüne geçildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

#HATAY #İSKENDERUN

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Hatay'da bir iş yerinde yangın çıktı! Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı
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