Hatay’da cani nişanlısı Lamiya’yı ve babasını katletmişti: O görüntüleri ortaya çıktı! Meğer 10 gün önce...

Olay, 18 Haziran'da Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi ile Üstün Ç. arasında iddiaya göre anlaşmazlık yaşandı. Ayrılma kararı alan Azazi'nin yaşadığı konteynere gelen Üstün Ç., nişanlısı ve babası Yusuf Azazi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Üstün Ç., yanında getirdiği tabancayla baba-kıza ateş açtı.