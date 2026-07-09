Hatay’da dehşet! Eşini çocuklarının önünde bıçakla öldüresiye dövmüştü: O cani tutuklandı!

TUTUKLANDI

Eşinden dayak yiyen S.Y., ifadesinde; eşiyle boşanma aşamasında olduklarını, bu nedenle H.Y.'nin ilaç içerek intihara teşebbüs ettiğini, ardından da kendisini darp ederek evden ayrılmasına izin vermediğini söyledi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.Y., "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör