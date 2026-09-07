Hatay’da eş dehşeti! Elindeki palayla önüne gelene saldırdı: Karısı ve kızı dahil 4 kişi yaralandı!

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı.