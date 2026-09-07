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Giriş Tarihi: 7.09.2026 08:57

Hatay’da eş dehşeti! Elindeki palayla önüne gelene saldırdı: Karısı ve kızı dahil 4 kişi yaralandı!

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen olay yürekleri ağza getirdi. Ayrılma aşamasında olduğu eş konteyner kenti basıp palayla önüne gelene saldırdı. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerince kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalandı.

İHA Yaşam
Hatay’da eş dehşeti! Elindeki palayla önüne gelene saldırdı: Karısı ve kızı dahil 4 kişi yaralandı!
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Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte yaşandı. 60 yaşındaki M.Y. isimli şahıs, alkollü olarak geldiği konteyner kentte yaşadığı tartışma sonrası imam nikahlı eşi E.Ş.'ye saldırdı. Çevredekilerin müdahalesine sinirlenen şahıs, öz kızı G.Y., üvey kızı D.I. ve bacanağı B.Ş. isimli şahısları da yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, 4 suç kaydı bulunan ve alkollü olduğu tespit edilen kocayı yakaladı.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Suç aletiyle birlikte yakalanan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Öte yandan başından yaralanan imam nikahlı eşinin, bacanağının ve kızlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildiği. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#HATAY #ANTAKYA

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Hatay’da eş dehşeti! Elindeki palayla önüne gelene saldırdı: Karısı ve kızı dahil 4 kişi yaralandı!
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