Hatay’da evde dehşet! Genç kadın uzman çavuşun silahıyla intihara kalkıştı

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O. (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu.
GENÇ KADIN ENTÜBE EDİLDİ
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.
Karamustafalı Mahallesi Muhtarı Murat Güner, "Bugün yaşanan olayda olay yerine geldiğimde sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Yaralı vatandaşımızın şu anda entübe olduğunu biliyoruz. Silahlı saldırı yaşanmış, kendisi mi yapmış başka şekilde mi bilmiyoruz. Olayla ilgili gelişmeler oldukça bizim de bilgimiz olacak" dedi.