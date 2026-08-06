Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da evde dehşet! Genç kadın uzman çavuşun silahıyla intihara kalkıştı
Giriş Tarihi: 6.08.2026 10:51

Hatay'da evde dehşet! Genç kadın uzman çavuşun silahıyla intihara kalkıştı

Hatay'da 24 yaşındaki kadın, uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan kadının ilk belirlemelere göre intihar girişiminde bulunduğu ve o anları cep telefonuyla kayıt altına aldığı öğrenildi.

İHA Yaşam
Hatay’da evde dehşet! Genç kadın uzman çavuşun silahıyla intihara kalkıştı
  • ABONE OL

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Erzin ilçesi Karamustafalı Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. M.A. isimli uzman çavuşa ait evde N.O. (24) isimli kadın, banyoda uzman çavuşa ait beylik tabancasıyla göğsünden vurulmuş halde bulundu.

GENÇ KADIN ENTÜBE EDİLDİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan genç kadın, İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

OLAY ANINI KAYIT ALTINA ALDIĞI ÖĞRENİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde N.O.'nun cep telefonu ile olayı kayıt altına aldığı ve görüntülere göre kadının intihar girişiminde bulunduğunun tespit edildiği öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Karamustafalı Mahallesi Muhtarı Murat Güner, "Bugün yaşanan olayda olay yerine geldiğimde sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaşın hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Yaralı vatandaşımızın şu anda entübe olduğunu biliyoruz. Silahlı saldırı yaşanmış, kendisi mi yapmış başka şekilde mi bilmiyoruz. Olayla ilgili gelişmeler oldukça bizim de bilgimiz olacak" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatay'da evde dehşet! Genç kadın uzman çavuşun silahıyla intihara kalkıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA