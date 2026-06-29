Hatay’da evlerde çaldığı altınları kuyumcuda satarken yakalandı! 12 suç kaydı olan hırsız tutuklandı

ŞÜPHELİNİN 12 ADET SUÇ KAYDI BULUNDU

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında çevrede bulunan çok sayıda ikamet ve iş yerinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüler neticesinde hırsızın G.H. olduğu ve bir kuyumcuda altın bozdurduğu belirlendi. Kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar kameraya yansıyan şahsın geçmişte 12 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Çaldığı altınları kuyumcuya satarken yakalandı: 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı