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Giriş Tarihi: 29.06.2026 10:25

Hatay'da evlerde çaldığı altınları kuyumcuda satarken yakalandı! 12 suç kaydı olan hırsız tutuklandı

Hatay’da bir evden çok sayıda altın çalan hırsız, polis ekiplerinin çalışmalarıyla kuyumcuda altınları satarken yakayı ele verdi. Şahsın 12 suç kaydı olduğu tespit edilirken, sattığı altınlardan elde ettiği parayı harcadığı belirlendi.

İHA Yaşam
Hatay’da evlerde çaldığı altınları kuyumcuda satarken yakalandı! 12 suç kaydı olan hırsız tutuklandı
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Olay, 23 Haziran tarihinde Samandağ ilçesi Cemal Gürsel Mahallesi'nde bir ikamette yaşandı. Meydana gelen evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada müştekinin ikametinden; 2 adet bilezik, 1 adet 14 ayar yüzük, 1 adet gram altın, 1 adet çeyrek altın, 3 adet 14 ayar kolye, 1 adet 22 ayar 5 gram altın çalındığı tespit edildi.

ŞÜPHELİNİN 12 ADET SUÇ KAYDI BULUNDU

Olayın aydınlatılmasına yönelik yürütülen titiz çalışmalar kapsamında çevrede bulunan çok sayıda ikamet ve iş yerinin güvenlik kamera kayıtları incelendi. Görüntüler neticesinde hırsızın G.H. olduğu ve bir kuyumcuda altın bozdurduğu belirlendi. Kuyumcuda altınları bozdurduğu anlar kameraya yansıyan şahsın geçmişte 12 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Çaldığı altınları kuyumcuya satarken yakalandı: 12 suç kaydı olduğu ortaya çıktı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

TUTUKLANDI

Şahıs 27 Haziran tarihinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan, şahsın çaldığı altınları satarak elde ettiği paraya harcadığı tespit edildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#HATAY

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