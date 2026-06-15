Hatay’da faciaya ramak kala! Traktörün pulluğuna takılıp ölümle burun buruna geldi: ‘Arkadaşı ikiye bölecekti’





"TRAKTÖR ÇOK GÜÇLÜYDÜ VE KESİNLİKLE ÖLÜRDÜ"



Yaptığı müdahaleyle çiftçiyi ölümden döndürdüğünü söyleyen operatör Barış Ünal, "Ben 26 yıldır biçerdöver kullanıyorum. Bu arkadaş sabahleyin tırmık toplamak için geldi. Traktörün arkasındaki tırmıkla beraber bir iki kere ayar yaptı ama ayarı tutturamadı. O esnada traktör çalışıyordu. Traktör çalıştığı zaman traktörü iki üç kere salladı. Salladıktan sonra boş traktörün kuyruk mili dönmeye başladı. Ondan sonra kuyruk mili dönünce adamı kaptı. Kaptıktan sonra adam yakın olduğu için o arkadaşı ben de izliyordum. Bir an önce hızlıca yardımına koştum. Eğer yardım etmeseydik arkadaşı ikiye bölecekti. Traktör çok güçlüydü ve kesinlikle ölürdü. Ben buradan bir dakikada varana kadar iki kaburgasını kırmış. Normal bir insan o aradan çıkartamazdı. Bütün zorları başardıktan sonra zorla arkadaşı çıkardım. Durumu sıcak olduğundan, olayın sıcaklığını biz bilemedik. Sonra hastaneye götürdükleri zaman kaburga kemikleri kırık olduğu anlaşıldı. Benim başıma şu an öyle bir olay gelmedi. Şükür biz dikkatli ve programlı işler yapıyoruz. Öyle rastgele iş yapmıyoruz. Biz bütün her işimizde biçerdöveri durdurup güvenliğini aldıktan sonra yapıyoruz. İşini severek yapsınlar, işini severek yaptığın zaman başına hiçbir bela gelmez" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör