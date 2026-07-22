Hatay’da feci kaza! Araç direğe ok gibi saplandı: Yaralılar var!
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolü kaybeden hafif ticari araç direğe çarparak durabildi. Feci olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar...
Kaza, Reyhanlı ilçesine bağlı Karahüyük Mahallesi'nde hafif ticari aracın elektrik direğine çarpmasıyla yaşandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, kazada yaralanan vatandaşlara kısa sürede müdahalede bulundu.
3 KİŞİ YARALANDI
Ekipler tarafından bulundukları yerden kurtarılan 3 yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer yaralı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.