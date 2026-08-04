Hatay’da feci kaza! Kum yüklü kamyon bahçeye uçtu: 1 kişi hayatını kaybetti

"YOKUŞU ÇIKAMAYAN KAMYON GERİ GERİ KAYMIŞ VE BAHÇEYE DEVRİLMİŞ, ANNEMDE KAMYONUN ALTINDA KALDI"

Kazada can veren yaşlı kadının evladı Çiğdem Tüğer, kamyonun uçtuğu bölgeye istimlat duvarı yapılması gerektiğini söyleyerek, "Yokuşu çıkamayan kamyon geri geri kaymış ve bahçeye devrilmiş, annemde kamyonun altında kaldı. Kayıp alt taraftaki yola annemin üzerine düşüyor ve annem vefat etti. Annem 65 yaşındaydı ve 10 kardeşiz. Annemin torunlar burada top oynuyor, yani o çocukların üzerine de gelebilirdi. Çok kötü hissediyorum, bunun hesabını kim verecek. Tarif edilemez bir acı" dedi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör